Дневник Оренбурга

Бот электронного дневника Оренбургской области, который позволяет авторизоваться через гос услуги (имитация пользователя с обходом капчи), отслеживающий домашние задания, оценки, расписания. Также бот уведомляет о новых оценках. Все взаимодействие с ботом происходит исключительно используя кнопки.