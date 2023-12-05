Дневник Оренбурга
Веб-программирование
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18 дней назад
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Дневник Оренбурга
Бот электронного дневника Оренбургской области, который позволяет авторизоваться через гос услуги (имитация пользователя с обходом капчи), отслеживающий домашние задания, оценки, расписания. Также бот уведомляет о новых оценках. Все взаимодействие с ботом происходит исключительно используя кнопки.