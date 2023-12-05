Дневник Оренбурга

Веб-программирование
Добавлена
18 дней назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дневник Оренбурга

Бот электронного дневника Оренбургской области, который позволяет авторизоваться через гос услуги (имитация пользователя с обходом капчи), отслеживающий домашние задания, оценки, расписания. Также бот уведомляет о новых оценках. Все взаимодействие с ботом происходит исключительно используя кнопки.