Доработал плагин по заказу такси

Сайт: https://www.drive-24.de/

С помощью google maps javascript api сделал рассчёт кратчайшего и самого быстрого маршрута между двух точек, выбраных пользователем, чтобы он мог выбрать подходящий для себя вариант. К сожалению, эту возможность на данный момент заказчик решил убрать.

Реализовал личный кабинет и возможность залогиниться/зарегистрироваться на 4 шаге в форме, которая вертится:)