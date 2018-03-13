Доработка проекта на Wordpress

ТехЗадание:

1. Удалить из карточек приложений строки где выводятся: категории приложения, версия андроида и директория приложения.

2. Сделать возможность замены текста кнопки "скачать APK" в каталоге приложений, в левом и правом сайдбарах.

3. Сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "скачать APK" из каталога приложений вместо начала загрузки переходило в обзор приложения.

4. Подправить плагин ACF, сейчас если загрузить файл формата .apk в записях приложения, то при скачивании с сайта выходят крокозябры. Исправить так, чтобы можно было загружать любой тип файлов и так, чтобы он скачивался с сайта.

5. Сделать так, чтобы написанный в поле ACF - "краткое описание товара" текст выводился в карточку приложений ТОЛЬКО в разделе "приложения".

6. Если длина символов поля "краткое описание" больше 70 символов, то обрезать его и в конце поставить троеточие.

Статус: -Выполнен