Доработка системы виртуальных визиток: tapnshare.me

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
26 просмотров
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Клиент купил готовое решение "создание виртуальных карт/визиток" на PHP (Laravel)

  1. Движок сайта — PHP Laravel

  2. Тип сайта — Веб-приложение

  3. Аудитория — Европа

Мои задачи:

  1. Доработка главной страницы

  2. Добавление визуального превью при создании/редактировании виртуальных визиток
    * при изменении цвета, шрифта или любого текста - изменения сразу видны пользователю

  3. Добавление функции "поделиться контактом"
    * можно выслать свои данные владельцу электронной визитки.

  4. И многое другое!