Доработка системы виртуальных визиток: tapnshare.me
Веб-программирование
Добавлена26 просмотров
3 месяца назад
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Клиент купил готовое решение "создание виртуальных карт/визиток" на PHP (Laravel)
Движок сайта — PHP Laravel
Тип сайта — Веб-приложение
Аудитория — Европа
Мои задачи:
Доработка главной страницы
Добавление визуального превью при создании/редактировании виртуальных визиток
* при изменении цвета, шрифта или любого текста - изменения сразу видны пользователю
Добавление функции "поделиться контактом"
* можно выслать свои данные владельцу электронной визитки.
И многое другое!