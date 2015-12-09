Доработка скрипта «Письмо от деда мороза»

Пользовательская часть
- Изменение логики финального сохранения заказа
- Проверка корректности ввода номера купона, в зависимости от его типа
- Ajax проверка на повторный ввод купона
- Ajax проверка на наличие текста во всех письмах
- Ajax проверка выбранного типа доставки
- Добавлено ограничение на кол-во товаров в корзине, если есть купон
- Добавлен новый тип товара (обезличенный)
- Добавлена проверка на корректность и кол-во вводимых символов в письмах
- Доработка типов товаров (Обезличен)
- Добавлен новый тип апселлов. Возможность выбора из обезличенных товаров
- Ajax редактирование способов доставки
- Изменение нумерации заказов
- Добавлена возможность автоматического формирования pdf документов заказа (выбранные/диапазон)
- Добавлена возможность формирование бланков для отправки по почте (выбранные/диапазон)
- Добавлена возможность формирование отчета по заказам (выбранные/диапазон)
- Изменение функционала редактирования заказа