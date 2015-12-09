Доработка скрипта «Письмо от деда мороза»

Добавлена
9 лет назад
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Пользовательская часть

  • Изменение логики финального сохранения заказа
  • Проверка корректности ввода номера купона, в зависимости от его типа
  • Ajax проверка на повторный ввод купона
  • Ajax проверка на наличие текста во всех письмах
  • Ajax проверка выбранного типа доставки
  • Добавлено ограничение на кол-во товаров в корзине, если есть купон
  • Добавлен новый тип товара (обезличенный)
  • Добавлена проверка на корректность и кол-во вводимых символов в письмах
Админ часть
  • Доработка типов товаров (Обезличен)
  • Добавлен новый тип апселлов. Возможность выбора из обезличенных товаров
  • Ajax редактирование способов доставки
  • Изменение нумерации заказов
  • Добавлена возможность автоматического формирования pdf документов заказа (выбранные/диапазон)
  • Добавлена возможность формирование бланков для отправки по почте (выбранные/диапазон)
  • Добавлена возможность формирование отчета по заказам (выбранные/диапазон)
  • Изменение функционала редактирования заказа
PHP+jQuery+mPDF
AJAXjQueryPHP