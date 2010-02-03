DQS-map
Веб-программирование
Добавлена344 просмотра
14 лет назад
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Карта мира.
Поддерживает мультиязычность.
В xml прописываются названия стран, ссылки (если более одной, что выбор компании в стране: пример Китай и Канада), видимость/отключение видимости любой страны
Аналоги
http://www.mollub.ru/ru/distributors.html
http://dove-2003.narod.ru/flash/map/map_regions/
http://dove-2003.narod.ru/flash/map/map3/
http://www.weblancer.net/users/Dove/portfolio/285203.html#item
http://www.weblancer.net/users/Dove/portfolio/351000.html#item