http://alexdove.net/maps/dqs/

Карта мира.

Поддерживает мультиязычность.

В xml прописываются названия стран, ссылки (если более одной, что выбор компании в стране: пример Китай и Канада), видимость/отключение видимости любой страны

Аналоги

http://www.mollub.ru/ru/distributors.html

http://dove-2003.narod.ru/flash/map/map_regions/

http://dove-2003.narod.ru/flash/map/map3/

http://www.weblancer.net/users/Dove/portfolio/285203.html#item

http://www.weblancer.net/users/Dove/portfolio/351000.html#item