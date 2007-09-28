Движок "Веб-отдела" сайта mosobl.ru

С нуля создан самостоятельный раздел сайта mosobl.ru

Регистрации пользователей, система рангов, заказы/конкурсы/объявления.

Развернутая система набора людей на профессии (названия указываются создателем). Указание для каждой должности гонорара и сроков.

Возможность предложения создателем занятия должности.

Система личных сообщений.

Коллективная разработка проектов с возможностью назначения "наблюдателей" и выкладыванием файлов.

Портфолио пользователей.

Быстрый доступ к проектам, создателем которых является пользователь и к тем, в которых его назначили на работу (со всеми подробностями)

Баннерная система и администраторская панель.

(проект будет в сети в начале октября)