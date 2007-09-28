Движок "Веб-отдела" сайта mosobl.ru

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С нуля создан самостоятельный раздел сайта mosobl.ru
Регистрации пользователей, система рангов, заказы/конкурсы/объявления.
Развернутая система набора людей на профессии (названия указываются создателем). Указание для каждой должности гонорара и сроков.
Возможность предложения создателем занятия должности.
Система личных сообщений.
Коллективная разработка проектов с возможностью назначения "наблюдателей" и выкладыванием файлов.
Портфолио пользователей.
Быстрый доступ к проектам, создателем которых является пользователь и к тем, в которых его назначили на работу (со всеми подробностями)
Баннерная система и администраторская панель.
(проект будет в сети в начале октября)