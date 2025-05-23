EduFind -- Поиск репетиторов и образовательных услуг

EduFind — это современная платформа для поиска репетиторов, онлайн-курсов и образовательных центров. Проект разработан с нуля на Next.js, с адаптивным дизайном и акцентом на удобство для пользователей.

💡 Что реализовано:

Поиск репетиторов по предметам, городам, цене и рейтингу

Карточки преподавателей с профилем, описанием и отзывами

Темная и светлая тема

Мультиязычность (RU/EN/TJ)

Панель пользователя (ученик/репетитор)

Чат для связи между учениками и преподавателями

Регистрация и авторизация (в том числе через Google)

⚙️ Технологии:

Next.js, React, Tailwind CSS, Zustand, i18next, Formik, Lucide, Framer Motion

🎯 Цель проекта — упростить поиск качественного обучения для студентов, школьников и родителей. Всё просто, удобно и красиво.