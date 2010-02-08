Электронные информационные терминалы

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
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Информационная система Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области»

Разработка терминала: интернет-компания «Simex-T» (www.simex-t.ru)

Участие в проекте: программист.