Электронные информационные терминалы
Веб-программирование
Добавлена151 просмотр
14 лет назад
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Информационная система Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области»
Разработка терминала: интернет-компания «Simex-T» (www.simex-t.ru)
Участие в проекте: программист.