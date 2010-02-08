Электронные информационные терминалы

Информационные терминалы для жителей сел, фермеров и владельцев ЛПХ изготовлены по заказу областного государственного автономного учреждения «Аграрный центр Томской области». В киосках представлены советы по организации и развитию собственного бизнеса на селе, ответы на различные вопросы в области агрономии, ветеринарии, животноводства, растениеводства и птицеводства, выдержки из областных и федеральных законов, регулирующих сферу АПК, а также информация о льготах и субсидиях, которые предоставляются сельхозтоваропроизводителям региона.