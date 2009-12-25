http://uasc.org.ua/files/eQv2.rar

EQuestEngine это движок, предназначен для создания квестов на любую тематику(!), обладающий большими функциональными возможностями.

Движок может быть интегрировать практически в любой существующий дизайн, и не имеет никаких ограничений по созданию шаблонов для него.

Системные требования: сервер с установлеными php+mysql

Основние возможности:

- использует для хранения данных базу MySQL

- поддержка нескольких квестов на одном сервере

- автоматическая инсталляция движка [с помощью install.php]

- поддержка графических тем

- присутствует админкa

- antи-Хак защита

- анти-Брут защита

- защита от детей

- возможно давать подсказки после N-ной неверного ответа

- поддержка шаблонов

- возможность шифровать пароли пользователей