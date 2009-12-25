http://uasc.org.ua/files/eQv2.rar
EQuestEngine это движок, предназначен для создания квестов на любую тематику(!), обладающий большими функциональными возможностями.
Движок может быть интегрировать практически в любой существующий дизайн, и не имеет никаких ограничений по созданию шаблонов для него.
Системные требования: сервер с установлеными php+mysql
Основние возможности:
- использует для хранения данных базу MySQL
- поддержка нескольких квестов на одном сервере
- автоматическая инсталляция движка [с помощью install.php]
- поддержка графических тем
- присутствует админкa
- antи-Хак защита
- анти-Брут защита
- защита от детей
- возможно давать подсказки после N-ной неверного ответа
- поддержка шаблонов
- возможность шифровать пароли пользователей