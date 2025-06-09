Веб-приложение Equipment Booking System предназначено для автоматизации процесса бронирования оборудования в организациях, где множество сотрудников или подразделений используют общий парк техники, инструментов или лабораторных приборов. Система позволяет пользователям резервировать оборудование заранее, видеть его доступность в реальном времени, получать напоминания о бронированиях и предотвращать конфликты при одновременном бронировании одних и тех же ресурсов125.
Основные задачи приложения:
Централизованное управление бронированиями и инвентарём оборудования.
Предотвращение двойных бронирований и потерь оборудования.
Уведомления пользователей о предстоящих и завершённых бронированиях.
Ведение истории использования и аналитика по загрузке ресурсов.
Повышение прозрачности и ответственности при использовании дорогостоящих или редких инструментов.
В качестве технологической основы используется стек Python/Django:
Backend: Django — современный фреймворк для быстрой и безопасной разработки серверной логики, работы с базой данных и API.
Frontend: Django Templates с Bootstrap для адаптивного интерфейса и ES6 JavaScript для интерактивности.
База данных: PostgreSQL или аналогичная СУБД для хранения информации об оборудовании, пользователях и бронированиях.
Асинхронные задачи: Celery + Redis для отправки напоминаний, автоматической обработки событий и интеграции с внешними сервисами.
Интеграция: Telegram Bot API для уведомлений и управления бронированиями через мессенджер.
Такая система актуальна для исследовательских лабораторий, офисов, строительных компаний, образовательных учреждений и других организаций, где важно эффективно управлять совместно используемыми ресурсами