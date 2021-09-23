Evas PHP - Open Source PHP framework (2015 - now)

Разрабатываю Open Source php-фреймворк Evas PHP.

GitHub: https://github.com/evas-php

Сайт: https://evas-php.com

Начал проект в 2015 году, открыл код 2 февраля 2020.

Первая стабильная версия 1 мая 2020

 Фреймворк модульный, без внешних зависимостей, с возможностью тонкой

кастомизации, много полезных штук из коробки. App, Di, Loader, Routing

(Реализовал мап роутер с поддержкой автороутинга), Validation (Field,

Fieldset, Inner Fieldsets, JsonFieldset, HtmlQuotes), ORM (Connection,

Scheme, ActiveRecord, DataMapper, IdentityMap, QueryBuilder,

InsertBuilder, QueryResult, etc), Http, Web, WebStorage, etc.

 Базовые модули, которые уже есть:

Evas\Base — Базовый модуль (App, Loader, PhpHelper, App трейты и другие хелперы)

Evas\Di — DI контейнер

Evas\Http — http-модуль (Request, Response, Headers, Cookie, UploadFile)

Evas\Web — Веб-приложение (обертка для Evas\Http под веб)

Evas\Router — Маршрутизатор с поддеркой мап и авто роутинга (я первый кто сделал на

php библиотеку роутинга с поддержкой сразу двух подходов роутинга)

Evas\Validate — Валидация полей, набора полей (в том числе вложенных и json), экранирование html

Evas\Orm — ORM (Database, ActiveRecord, DataMapper, Builders, Results, IdentityMap, Scheme)

Лицензия CC-BY-4.0 (можно использовать в любом проекте и изменять код, но копирайт в коде должен остаться)