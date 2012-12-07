Эзотерическая социальная сеть

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Программирование. Мне досталась разработка не с нуля. Пришлось разбираться с тем что сделано. Стиль моей разработки – максимально использовать то, что есть в системе и то, что уже разработано до меня.

Задач там много. Некоторые из них:

1. Уведомление пользователей о различных событиях.

Далеко не на всех значимых действиях заказчик видел уведомления по e-mail. Это было связано с тем, что для требуемых уведомлений не было ни почтового события, ни почтового шаблона, ни кода, активирующего событие.

2. Выведение социальных блогов (это блоги пользователей и групп) в отдельный раздел.

Это вылилось в свою комплексную компоненту, объединяющую соответствующий функционал компоненты для групп и для пользователей.

Стандартная компонента из модуля Блоги не подошла – не было необходимых социальных функций.

3. Внедрение поддержки ЧПУ в стороннюю компоненту (разработана до меня).

4. Кастомизация системных сообщений для приведения к терминологии сайта

Группы соцсетей на сайте используются для своих целей и называются, само собой, по-другому. Нужно было, чтобы системные сообщения, вывод своих и стандартных компонент не содержал "нехорошего слова".

5. cron-скрипты для различных целей

6. Администрирование (Битрикс, хостинг, регистраторы доменов) и поддержка пользователей (посетителей)