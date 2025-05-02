Файловое хранилище для компании Latkrok Service

Разработал внутреннюю систему файлового хранилища для компании Latkrok Service. Приложение позволяет сотрудникам безопасно загружать, просматривать, организовывать и управлять рабочими файлами в едином веб-интерфейсе. Реализована авторизация пользователей, разделение по ролям и удобная структура хранения данных.

Технологии:

Frontend: React, Bootstrap

Backend: Node.js (Express)

База данных: Postgresql

Функционал: