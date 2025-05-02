Файловое хранилище для компании Latkrok Service

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10 дней назад
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Разработал внутреннюю систему файлового хранилища для компании Latkrok Service. Приложение позволяет сотрудникам безопасно загружать, просматривать, организовывать и управлять рабочими файлами в едином веб-интерфейсе. Реализована авторизация пользователей, разделение по ролям и удобная структура хранения данных.

Технологии:

  • Frontend: React, Bootstrap

  • Backend: Node.js (Express)

  • База данных: Postgresql

Функционал:

  • Загрузка, скачивание, удаление и просмотр файлов(pdf, png/jpg/gif, mp3, mp4)

  • Создание папок для удобной навигации

  • Разграничение доступа по ролям

  • Сортировка и поиск по файлам

  • Возможность пересылать файлы

  • Удобный и адаптивный интерфейс для ПК и мобильных устройств