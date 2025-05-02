Файловое хранилище для компании Latkrok Service
Добавленанет просмотров
10 дней назад
Разработал внутреннюю систему файлового хранилища для компании Latkrok Service. Приложение позволяет сотрудникам безопасно загружать, просматривать, организовывать и управлять рабочими файлами в едином веб-интерфейсе. Реализована авторизация пользователей, разделение по ролям и удобная структура хранения данных.
Технологии:
Frontend: React, Bootstrap
Backend: Node.js (Express)
База данных: Postgresql
Функционал:
Загрузка, скачивание, удаление и просмотр файлов(pdf, png/jpg/gif, mp3, mp4)
Создание папок для удобной навигации
Разграничение доступа по ролям
Сортировка и поиск по файлам
Возможность пересылать файлы
Удобный и адаптивный интерфейс для ПК и мобильных устройств