Занимаюсь связкой фронтенда с бэкендом. На данный момент работаю над страницами с данными о питомцах и обработкой ошибок. https://find-friend-site.ru/ - репозиторий закрытый, но данные о комитах отображаются в моем гитлабе https://gitlab.com/fixer400. Стек - Nextjs,React,Redux,Redux