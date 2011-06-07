Flash ролик впоследствии переведенный в видеоформат ( это планировалось изначально поэтому я не уделял внимания тому насколько он грузит систему, проще говоря он может тормозить но в данных обстоятельствах это не имеет значения, при рендеринге все эти рывки и тормоза уходят) озвучка тоже делалась позже отдельно, не во флеше.Окончательный вариант весит 300 метров.