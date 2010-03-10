Flash-ролик

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
1737 просмотров
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http://autokip.ru/

Создание flash-ролика. Обработка изображения, анимация.

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Cоздание логотипа и фона - http://www.free-lance.ru/users/ZakRaben/

За что, ему большое спасибо :)

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