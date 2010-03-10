Flash-ролик
Веб-программирование
Добавлена1737 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание flash-ролика. Обработка изображения, анимация.
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Cоздание логотипа и фона - http://www.free-lance.ru/users/ZakRaben/
За что, ему большое спасибо :)
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