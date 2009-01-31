Флэш-презентация
Веб-программирование
Добавлена302 просмотра
15 лет назад
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http://www.garage1.ru/presentation.html
Создание презентации на флэше по предоставленному дизайну. Презентация призвана показать автопарк «Гаража №1», рассказать о каждом автомобиле.
Кроме он-лайн варианта было создано ограниченное количество презентаций записанных на компакт-диски - для вручения клиентам.