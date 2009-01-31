Флэш-презентация
Веб-программирование
Добавлена283 просмотра
15 лет назад
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http://www.garage1.ru/presentation2.htm
Вторая версия презентации «Гаража №1». Суть та же, что и в предыдущей версии ( http://weblancer.net/users/afon_art/portfolio/499581.html#item ) - показать дорогие авто потенциальным клиентам. Дизайн был предоставлен.