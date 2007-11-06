Флэш-шапка для сайта строительной компании «ОСК»

http://flashsolutions.ru/osk/

Необходимо было "оживить" шапку страницы. Так как компания занимается строительством, то я и решил шапку тоже "построить" - из отдельных блоков. Это очень хорошо сочетается с идеей всей шапки.

Также стояла задача сделать эту шапку резиновой, и, на мой взгляд, это было решено мною довольно оригинально.

(родной сайт был http://centrecom.ru/ - с некоторых пор по неизвестным причинам сайт не работает)