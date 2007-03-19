Проект Foodgram

Foodgram - продуктовый помощник, на этом сервисе пользователи могут публиковать рецепты, подписываться на публикации других пользователей, добавлять понравившиеся рецепты в список «Избранное», а перед походом в магазин скачивать сводный список продуктов, необходимых для приготовления одного или нескольких выбранных блюд.

Занимался разработкой API.