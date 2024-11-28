Front-end React enginer Pivvit

Здесь я работал в основном с рендерингом на стороне клиента и успешно перенес функционал от Angular JS на React JS. Мои обязанности также включали разработку множества полезных функций, способствующих улучшению проекта.



В процессе работы я пользовался различными инструментами и библиотеками, такими как i18n для удобных переводов, BootstrapReact для создания адаптивного и стильного интерфейса, Lodash для облегчения обработки данных, Element UI для дополнительных компонентов, Moment JS для работы с датами и временем, Socket IO для обеспечения взаимодействия в режиме реального времени, и Next для оптимизации производительности и SEO.



Моя работа заключалась не только в разработке, но и в тщательном тестировании, чтобы обеспечить стабильность и качество кода. Я стремлюсь к совершенству в каждой задаче, которую выполняю, и всегда готов обучаться новым технологиям и методологиям, чтобы стать еще более эффективным в своей профессии.



Я горжусь своим вкладом в проект и нацелен на постоянное совершенствование как профессионала в области Front-end разработки с использованием React JS.