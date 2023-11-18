Frontend developer (VueJs)
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Привет.
Я Дониер Эркинов из Узбекистана.
Работаю фронтенд-разработчиком (Vue 2/3) с октября 2021 года.
Имею опыт работы с системами CRR, WMS, HR и DWPOS и
по этим причинам я могу быть полезным разработчиком для вашей компании.
У меня есть опыт работы с vue 2/3, vuex/pinia, vue-router, quasar.
Doniyor's Resume.pdf
60 КБ