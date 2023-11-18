Frontend developer (VueJs)

Привет.

Я Дониер Эркинов из Узбекистана.

Работаю фронтенд-разработчиком (Vue 2/3) с октября 2021 года.

Имею опыт работы с системами CRR, WMS, HR и DWPOS и

по этим причинам я могу быть полезным разработчиком для вашей компании.

У меня есть опыт работы с vue 2/3, vuex/pinia, vue-router, quasar.