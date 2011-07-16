FTP-клиент на FLASH для "Принт Дизайн"
Веб-программирование
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12 лет назад
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Для пользователей сайта фирмы "Принт Дизайн" был разработан FTP-клиент, позволяющий удобно закачивать фотографии на печать, FTP-клиент был написан с помощю функций работы с сокетами во Flex, также разработано отдельное AIR приложение.