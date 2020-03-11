Фуллстек разработка для приложения на ios/android
Добавлена15 просмотров
4 года назад
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Полностью разработал бэкенд и фронтенд личного кабинета в проекте.
В работе были использованы следующие технологии.
Бэкенд:
- django
- djangorestframework
- postgresql
- clickhouse
- celery
Фронтенд:
- vue.js + vuex
- vuetify
- stylus
Приложение в play-market для примерного представления, что там: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s1lentssh.ion&hl=en