Фуллстек разработка для приложения на ios/android

Полностью разработал бэкенд и фронтенд личного кабинета в проекте.

В работе были использованы следующие технологии.

Бэкенд:

- django

- djangorestframework

- postgresql

- clickhouse

- celery

Фронтенд:

- vue.js + vuex

- vuetify

- stylus

Приложение в play-market для примерного представления, что там: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s1lentssh.ion&hl=en