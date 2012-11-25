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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
FunderHut является революционным сообществом коллективного финансирования, который позволяет людям обсуждать, разрабатывать и финансировать проекты, идеи и будущее предприятия, которые центрах свое внимание на сообщество.
Технологии:
- PHP
- Framework CodeIgniter
- Jquery
- HTML5
- MySql
API:
- Google MAP (Определение расположения клиента и координата проекта, для расчета расстояния между ними)
- Google Сhart
- Jcrop image