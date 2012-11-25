http://funderhut.com

FunderHut является революционным сообществом коллективного финансирования, который позволяет людям обсуждать, разрабатывать и финансировать проекты, идеи и будущее предприятия, которые центрах свое внимание на сообщество.

Технологии:

- PHP

- Framework CodeIgniter

- Jquery

- HTML5

- MySql

API:

- Google MAP (Определение расположения клиента и координата проекта, для расчета расстояния между ними)

- Google Сhart

- Facebook

- Jcrop image