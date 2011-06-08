Fx-agregator - это ресурс, созданный сразу для двух категорий клиентов – для трейдеров и для брокеров. Миссия FX-Agregator – создание глобальной социальной сети трейдеров со всего мира на

основе проведения регулярных конкурсов трейдеров.

http://www.fx-agregator.ru

Дата выпуска:

2010

Выполненные работы:

- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript.

Дополнительно:

Разработка модулей для сайта и административной системы управления (CMS) связанных с трейдерами: регистрация трейдеров, личный кабинет трейдера, рейтинг трейдеров, история конкурсов, модуль баннеров, функционал для взаимодействия сайта с сервером MetaTrader(взаимодействие с плагинами: обновление рейтинга трейдеров, закрытие конкурса, получение отчета по торгам трейдера), а также другие функциональные возможности трейдеров. Разработка JavaScript кода для функционирования "Диалоговых окон" и фиксации статусов брокеров и трейдеров.