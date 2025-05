G2G BOT, bot for G2G website

G2G BOT (ниже текст на русском)

Contact me - t.me/runphp

English:

Dear friends,

We are excited to introduce our cutting-edge trading bot, designed to work autonomously and 24/7 without any need for manual intervention.

This bot is a game-changer for anyone looking to manage their sales more effectively. It automatically adjusts prices using a variety of strategies. One of the most popular features is its ability to scan offers, find the lowest price, and set yours just below it—ensuring you stay ahead of the competition.

Additionally, the bot comes with a blacklist feature to prevent competitors from driving down your prices. It can filter other sellers' offers based on multiple criteria, helping you fine-tune your sales strategy.

Key Benefits:

Optimized to manage over 150 listings at once.

Complete control and customization.

Flexible to meet any of your needs: easily integrate new websites and services without limitations.

And the best part? I'm the developer of this bot, so I'm always here to answer your questions and customize the bot to suit your specific requirements.

Don't miss out on the chance to boost your sales! Contact me today, and I'll provide all the details.





Русский:



Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию инновационного торгового бота, который работает автономно и круглосуточно без вашего участия.

Этот бот — настоящая находка для тех, кто хочет эффективно управлять своими продажами. Он сам регулирует цены, применяя разнообразные стратегии. Одна из самых популярных функций — это автоматический поиск и установка цен ниже конкурентов, что гарантирует вам лидерство среди офферов.

Бот также обладает функцией черного списка продавцов, чтобы сохранять выгодную цену и избегать ненужной конкуренции. Он способен фильтровать предложения других продавцов по множеству параметров, что помогает оптимизировать вашу торговую стратегию.

Преимущества:

Оптимизированное управление более 150 лотами одновременно.

Полный контроль и гибкость настроек.

Возможность адаптации под любые нужды: вы сможете легко добавлять новые сайты и сервисы без ограничений.

Важно! Я сам разработчик этого бота, поэтому всегда открыт к вопросам и доработкам под ваши задачи.

Не упустите возможность увеличить свои продажи! Свяжитесь со мной прямо сейчас, и я расскажу вам все детали.

The following may not be read / Далее можно не прочитать

