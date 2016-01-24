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https://github.com/linangel-psy/watermark (генератор водяных знаков)
- работа в комманде (git-коллаборация);
- вёрстка элемента "сетка" с использованием БЭМ-нотации и препроцессоров Jade, Sass;
- js-модуль для перемещения добавленного изображения (jQuery-ui draggable + "самописная" часть плагина).