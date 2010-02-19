http://glorybus.ru/

Сайт для детей и их родителей, посвящённый поделкам и играм.

Моя работа заключалась в доделке и доработке проекта, который бросил предыдущий программист.

Что сделал я

1. Программирование (cms отсутствовала, соответственно, всё писалось руками, в т.ч. магазин и админка).

2. Вёрстка дизайна.

Особенности

1. Сайт полностью рукописный (без cms)

2. Пришлось изучать чужой код (сайт был недоделан) и разбираться в нём.