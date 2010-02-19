Глорибус
Веб-программирование
Добавлена195 просмотров
14 лет назад
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Сайт для детей и их родителей, посвящённый поделкам и играм.
Моя работа заключалась в доделке и доработке проекта, который бросил предыдущий программист.
Что сделал я
1. Программирование (cms отсутствовала, соответственно, всё писалось руками, в т.ч. магазин и админка).
2. Вёрстка дизайна.
Особенности
1. Сайт полностью рукописный (без cms)
2. Пришлось изучать чужой код (сайт был недоделан) и разбираться в нём.