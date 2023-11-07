GloryStore

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стильное приложение онлайн магазин средства по уходу за кожей, телом, волосами и различными косметических средств.

✔️ Удобный поиск и фильтрация товаров по цене, категории или стране производства;
✔️ Легкое добавление в корзину и избранное;
✔️ Мгновенное оформление заказов;
✔️ Чат с поддержкой с быстрыми ответами;
✔️ Локализация магазинов на карте рядом с вами.

Всё для вашего удобства в одном приложении.

https://glory-store.bubbleapps.io/version-test