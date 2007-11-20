Грабер Infinum

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Грабер товаров и категорий Infinum. Работа осуществляется через ajax, без перезагрузки страницы.
Функционал:
- Работа через прокси;
- Выборочный парсинг;
- Сохранение изображений товара;
- Добавление товаров и категорий в имеющуюся базу Shop-Script;
- Обновление товаров;
- Сохранение настроек прокси;
- Сохранение на удаленный сервер;
- Кроссбраузерность.
Технологии:
- PHP (Curl);
- Javascript;
- AJAX;
- Regular Expressions.
Дополнительно:
[Проект] - http://weblancer.net/projects/34963.html
[Отзыв] - http://weblancer.net/users/rzn_zippy/reviews/10805.html