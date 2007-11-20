Грабер Infinum

Грабер товаров и категорий Infinum. Работа осуществляется через ajax, без перезагрузки страницы.

Функционал:

- Работа через прокси;

- Выборочный парсинг;

- Сохранение изображений товара;

- Добавление товаров и категорий в имеющуюся базу Shop-Script;

- Обновление товаров;

- Сохранение настроек прокси;

- Сохранение на удаленный сервер;

- Кроссбраузерность.

Технологии:

- PHP (Curl);

- Javascript;

- AJAX;

- Regular Expressions.

Дополнительно:

[Проект] - http://weblancer.net/projects/34963.html

[Отзыв] - http://weblancer.net/users/rzn_zippy/reviews/10805.html