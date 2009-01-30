http://www.rust1109.narod.ru/Graffity

Написано на ActionScript 2.0...

Граффити на подобии как на сайте vkontakte.ru но я добавил стёрку , круг, квадрат, ну и линия...

можно выбирать цвет фона и цвет обьекта..

также есть возможность распечатать нарисованное...