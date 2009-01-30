Граффити
Веб-программирование
Добавлена272 просмотра
15 лет назад
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http://www.rust1109.narod.ru/Graffity
Написано на ActionScript 2.0...
Граффити на подобии как на сайте vkontakte.ru но я добавил стёрку , круг, квадрат, ну и линия...
можно выбирать цвет фона и цвет обьекта..
также есть возможность распечатать нарисованное...