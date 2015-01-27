HAMAHA - чат трейдеров

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Закрытый чат для фондовых трейдеров. В чате реализован специальный функционал:
1. Просмотр графиков акций с выбором таймфреймов
2. Рейтинг популярных акций чата на сегодняшний день.
3. Мини версия чата.
4. Звуковое сопровождение.
5. Админка.
6. +Реализована аудио конференция по протоколу RTMFP.
Обзор: hamaha.net/view/post:103671
Видеообзор: https://www.youtube.com/watch?v=8IxY6pl9d8E&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534