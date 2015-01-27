HAMAHA - чат трейдеров

Добавлена
9 лет назад
414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закрытый чат для фондовых трейдеров. В чате реализован специальный функционал: 

1. Просмотр графиков акций с выбором таймфреймов 

2. Рейтинг популярных акций чата на сегодняшний день. 

3. Мини версия чата.

4. Звуковое сопровождение.

5. Админка.

6. +Реализована аудио конференция по протоколу RTMFP.

Чат: http://hamaha.net/chat

Обзор: hamaha.net/view/post:103671

Видеообзор: https://www.youtube.com/watch?v=8IxY6pl9d8E&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534