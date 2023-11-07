Приложение для онлайн музыкальной школы.



Дизайн школы — это гармония, в которой ноты визуализируются.

Цветовая палитра вдохновляет на мелодии: от пастельных тональностей до ярких аккордов, подчеркивая креативность и индивидуальность каждого ученика.

Стиль — симфония современного минимализма и арт-деко, объединяя прошлое и будущее музыки.



Прототипы страницы — легкость и удобство, позволяют погрузиться в учебный процесс без усилий.

Анимации — как музыкальные фразы, сопровождают пользователя по всему пути обучения, делая его приятным и интерактивным.

https://www.figma.com/file/q1aOe2IsrHIN7rxbAnLuVd/HarmonyGrove?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=fP3lh2bKFtNVhkNH-0