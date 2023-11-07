HarmonyGrove
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Приложение для онлайн музыкальной школы.
Дизайн школы — это гармония, в которой ноты визуализируются.
Цветовая палитра вдохновляет на мелодии: от пастельных тональностей до ярких аккордов, подчеркивая креативность и индивидуальность каждого ученика.
Стиль — симфония современного минимализма и арт-деко, объединяя прошлое и будущее музыки.
Прототипы страницы — легкость и удобство, позволяют погрузиться в учебный процесс без усилий.
Анимации — как музыкальные фразы, сопровождают пользователя по всему пути обучения, делая его приятным и интерактивным.
https://www.figma.com/file/q1aOe2IsrHIN7rxbAnLuVd/HarmonyGrove?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=fP3lh2bKFtNVhkNH-0