HealthCare Онлайн-запись к врачам в Узбекистане

Сайт: health-care.dostoncoder.uz

HealthCare – это современная онлайн-платформа для записи к врачам в Узбекистане. Я разработал этот сайт, чтобы упростить процесс поиска специалистов и бронирования медицинских консультаций.

Frontend-разработка:

Современный и удобный дизайн

Полностью адаптивная верстка для мобильных и десктопных устройств

Использованы Nextjs, Tailwind CSS для высокой производительности

Функционал:

Поиск врачей по специальностям

Онлайн-запись на прием

Личный кабинет для пользователей

Просмотр информации о врачах (рейтинг, специализация, отзывы)

Административная панель:

Управление врачами (добавление, редактирование, удаление)

Просмотр и управление записями пациентов

Контроль пользователей и их активности

Аналитика и статистика бронирований

Оптимизация и удобство:

Быстрая загрузка страниц

SEO-настройки для лучшей индексации

Интерактивный и интуитивно понятный UI

Проект ориентирован на удобство пользователей и цифровизацию медицинских услуг. Если вам нужен функциональный и удобный веб-сервис — обращайтесь!