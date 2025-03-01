HealthCare Онлайн-запись к врачам в Узбекистане

Добавлена
2 месяца назад
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Сайт: health-care.dostoncoder.uz
HealthCare – это современная онлайн-платформа для записи к врачам в Узбекистане. Я разработал этот сайт, чтобы упростить процесс поиска специалистов и бронирования медицинских консультаций.

Что было сделано:

Frontend-разработка:

  • Современный и удобный дизайн

  • Полностью адаптивная верстка для мобильных и десктопных устройств

  • Использованы Nextjs, Tailwind CSS для высокой производительности

Функционал:

  • Поиск врачей по специальностям

  • Онлайн-запись на прием

  • Личный кабинет для пользователей

  • Просмотр информации о врачах (рейтинг, специализация, отзывы)

Административная панель:

  • Управление врачами (добавление, редактирование, удаление)

  • Просмотр и управление записями пациентов

  • Контроль пользователей и их активности

  • Аналитика и статистика бронирований

Оптимизация и удобство:

  • Быстрая загрузка страниц

  • SEO-настройки для лучшей индексации

  • Интерактивный и интуитивно понятный UI

Проект ориентирован на удобство пользователей и цифровизацию медицинских услуг. Если вам нужен функциональный и удобный веб-сервис — обращайтесь!