HealthCare Онлайн-запись к врачам в Узбекистане
Сайт: health-care.dostoncoder.uz
HealthCare – это современная онлайн-платформа для записи к врачам в Узбекистане. Я разработал этот сайт, чтобы упростить процесс поиска специалистов и бронирования медицинских консультаций.
Frontend-разработка:
Современный и удобный дизайн
Полностью адаптивная верстка для мобильных и десктопных устройств
Использованы Nextjs, Tailwind CSS для высокой производительности
Функционал:
Поиск врачей по специальностям
Онлайн-запись на прием
Личный кабинет для пользователей
Просмотр информации о врачах (рейтинг, специализация, отзывы)
Административная панель:
Управление врачами (добавление, редактирование, удаление)
Просмотр и управление записями пациентов
Контроль пользователей и их активности
Аналитика и статистика бронирований
Оптимизация и удобство:
Быстрая загрузка страниц
SEO-настройки для лучшей индексации
Интерактивный и интуитивно понятный UI
Проект ориентирован на удобство пользователей и цифровизацию медицинских услуг. Если вам нужен функциональный и удобный веб-сервис — обращайтесь!