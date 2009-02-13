Hotshot Films

http://www.hotshotfilms.ru

С моей стороны полностью создание сайта (+PDA версия и админка http://hotshotfilms.ru/index.php ).

Внешний вид и дизайн: http://www.weblancer.net/users/ze4yr/

Сайт написан на ActionScript 2, но также есть возможность писать на AS3.

Первая работа на Flash.