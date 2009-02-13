Hotshot Films
Веб-программирование
Добавлена142 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С моей стороны полностью создание сайта (+PDA версия и админка http://hotshotfilms.ru/index.php ).
Внешний вид и дизайн: http://www.weblancer.net/users/ze4yr/
Сайт написан на ActionScript 2, но также есть возможность писать на AS3.
Первая работа на Flash.