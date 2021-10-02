На вакансии:

Web-мастера, админа web-сайта, разработка web-сайта.

Если кратко, то из PSD-макета могу создать полноценный сайт. С движками (СМС), ещё не работал, но, думаю, разберусь.

Вы только скажите, на каком конкретно движке хотите.

Web-мастер, контент-менеджер, могу сверстать HTML-страницу(цы) со стилями, скриптами и залить её на хостинг, превратив в полноценный сайт.

- Прототипирование web-сайта.

- (SEO) Внутренняя и внешняя оптимизация и администрирование web-сайтов;

- Установка плагинов, модулей, виджетов;

- Создание и редактирование HTML страниц;

- Создание и редактирование CSS страниц;

- Создавал сам и с помощью online-сервисов, спрайты;

- Работа с PHP и JavaScript (при необходимости свяжусь с разработчиком, чтобы поставить ему задачу и принять результат, если собственных навыков не хватит);

- Работа с доменами: настройка dns адресов, контроль работы;

- Работа на хостинге

- если потребуется, могу применять разные плагины и библиотеки (анимация, online-чат и т.д.)

- Создание HTML-5 баннеров в Google Web Design

- Flexbox, CSS-Grid

- W3.CSS-фреймворк

Bootstrap - принципиально не использовал. Мне не нравиться, как он уродует HTML-код и кастомизировать сложней.

Имею портфолио - разработал свой web-сайт (без СМС):

https://homepage-examples.space/

https://homepage-examples.space/3d-cube.php

https://homepage-examples.space/revealator.php

https://homepage-examples.space/sticky-header.php

https://homepage-examples.space/css-grid.php

https://homepage-examples.space/adaptive.php

Сайт имеет одну БД (сохранения кликов: Like | Dislike), создан для десктопов, а также адаптирован к планшетной версии, а для мобильных, к сожалению, не все. Сайт не однороден, т.к. это пример 6-ти главных страниц. Делал его долго и всё сам,

придумывал всё абсолютно сам и ни каких автоматизированных редакторов и программ не использовал, всё ручками. Хотел научиться самому разбираться в коде и понимать "снизу", для чего нужны автоматизированные сервисы, редакторы, помогающие ускорить разработку. Пришёл к выводу, что не всегда и везде их нужно использовать, но всегда проверять код самому.

Кроме того, чтобы разместить код на web-сайте, все-равно придётся его "перелопатить" самому, т.к. не всегда он чётко

"ложится" на страницу и приходится его кастомизировать (редактировать), вносить свои правки, т.к. возможно, к

HTML-странице уже был подсоединён файл reset.css, который возможно и придётся редактировать или отсоединять или какие-то расширения браузера могут где-то в чём-то мешать или ещё где-то, конфликт кода ... на пример, файл-js где-то лучше одним файлом подсоединить, а где-то лучше, его разбить... какую-то его часть запилить в DOM.

Только проверить работоспособность и DevTools. Ньюансов много и решения могут быть разные.

- нарезка PSD-макета + web-шрифты + спрайты, выполнял в Photoshop CS6;

- спрайты выполнял в различных online-сервисах;

- web coding в Sublime Text-3 (HTML, CSS, Media queries, JavaScripr, Jquery);

- Валидацию кода осуществлял в HTML5 Validator, CSS, JavaScripr (Jquery) так же проверял в online-сервисах, в том числе

форматирование и минимизацию кода.

- с PHP столкнулся впервые и только 2 раза (когда создавал БД и настроил отправку Email к себе на сервер).

Если заниматься только HTML-вёрсткой, то у меня получиться долго, т.к. я верстаю всё ручками ... без Gulp / Webpack / Git,

так же без CSS-фреймворков и препроцессоров: Less и Sass. Но если принципиально придётся, то, конечно, освою. На пример сейчас, создаю в свободное время, второй свой сайт: информационный и к нему уже применяю: W3.CSS и должен признать - значительно ускоряет работу! Т. к. media queries - почти отсутствуют, что в разы ускоряет работу! И это замечательно!

Желаю добиться в работе такого:

Front end (80%) + Back-end (20%)

Могу начать с оплачиваемого тестового дня или недели. Если моих skills, где-то не хватит, то я сразу Вам об этом сообщу.

Желание и возможность работать полный рабочий день, а там уже, по договорённости, но удалённо.

Могу начать с оплачиваемого тестового дня или недели. Если я что-то не смогу, то я сразу вам об этом сообщу.