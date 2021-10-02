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На вакансии:
Web-мастера, админа web-сайта, разработка web-сайта.
Если кратко, то из PSD-макета могу создать полноценный сайт. С движками (СМС), ещё не работал, но, думаю, разберусь.
Вы только скажите, на каком конкретно движке хотите.
Web-мастер, контент-менеджер, могу сверстать HTML-страницу(цы) со стилями, скриптами и залить её на хостинг, превратив в полноценный сайт.
- Прототипирование web-сайта.
- (SEO) Внутренняя и внешняя оптимизация и администрирование web-сайтов;
- Установка плагинов, модулей, виджетов;
- Создание и редактирование HTML страниц;
- Создание и редактирование CSS страниц;
- Создавал сам и с помощью online-сервисов, спрайты;
- Работа с PHP и JavaScript (при необходимости свяжусь с разработчиком, чтобы поставить ему задачу и принять результат, если собственных навыков не хватит);
- Работа с доменами: настройка dns адресов, контроль работы;
- Работа на хостинге
- если потребуется, могу применять разные плагины и библиотеки (анимация, online-чат и т.д.)
- Создание HTML-5 баннеров в Google Web Design
- Flexbox, CSS-Grid
- W3.CSS-фреймворк
Bootstrap - принципиально не использовал. Мне не нравиться, как он уродует HTML-код и кастомизировать сложней.
Имею портфолио - разработал свой web-сайт (без СМС):
https://homepage-examples.space/
https://homepage-examples.space/3d-cube.php
https://homepage-examples.space/revealator.php
https://homepage-examples.space/sticky-header.php
https://homepage-examples.space/css-grid.php
https://homepage-examples.space/adaptive.php
Сайт имеет одну БД (сохранения кликов: Like | Dislike), создан для десктопов, а также адаптирован к планшетной версии, а для мобильных, к сожалению, не все. Сайт не однороден, т.к. это пример 6-ти главных страниц. Делал его долго и всё сам,
придумывал всё абсолютно сам и ни каких автоматизированных редакторов и программ не использовал, всё ручками. Хотел научиться самому разбираться в коде и понимать "снизу", для чего нужны автоматизированные сервисы, редакторы, помогающие ускорить разработку. Пришёл к выводу, что не всегда и везде их нужно использовать, но всегда проверять код самому.
Кроме того, чтобы разместить код на web-сайте, все-равно придётся его "перелопатить" самому, т.к. не всегда он чётко
"ложится" на страницу и приходится его кастомизировать (редактировать), вносить свои правки, т.к. возможно, к
HTML-странице уже был подсоединён файл reset.css, который возможно и придётся редактировать или отсоединять или какие-то расширения браузера могут где-то в чём-то мешать или ещё где-то, конфликт кода ... на пример, файл-js где-то лучше одним файлом подсоединить, а где-то лучше, его разбить... какую-то его часть запилить в DOM.
Только проверить работоспособность и DevTools. Ньюансов много и решения могут быть разные.
- нарезка PSD-макета + web-шрифты + спрайты, выполнял в Photoshop CS6;
- спрайты выполнял в различных online-сервисах;
- web coding в Sublime Text-3 (HTML, CSS, Media queries, JavaScripr, Jquery);
- Валидацию кода осуществлял в HTML5 Validator, CSS, JavaScripr (Jquery) так же проверял в online-сервисах, в том числе
форматирование и минимизацию кода.
- с PHP столкнулся впервые и только 2 раза (когда создавал БД и настроил отправку Email к себе на сервер).
Если заниматься только HTML-вёрсткой, то у меня получиться долго, т.к. я верстаю всё ручками ... без Gulp / Webpack / Git,
так же без CSS-фреймворков и препроцессоров: Less и Sass. Но если принципиально придётся, то, конечно, освою. На пример сейчас, создаю в свободное время, второй свой сайт: информационный и к нему уже применяю: W3.CSS и должен признать - значительно ускоряет работу! Т. к. media queries - почти отсутствуют, что в разы ускоряет работу! И это замечательно!
Желаю добиться в работе такого:
Front end (80%) + Back-end (20%)
Могу начать с оплачиваемого тестового дня или недели. Если моих skills, где-то не хватит, то я сразу Вам об этом сообщу.
Желание и возможность работать полный рабочий день, а там уже, по договорённости, но удалённо.
Могу начать с оплачиваемого тестового дня или недели. Если я что-то не смогу, то я сразу вам об этом сообщу.