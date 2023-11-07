HunchunInfo

Веб сайт, посвященный теме лечения и туризма в Китае.

Данный сайт предоставляет широкий спектр медицинских, стоматологических и косметологических услуг в различных китайских клиниках, а также огромный выбор туристических и развлекательных услуг, экскурсий по уникальным и историческим местам.

Туристам предоставляется возможность бронирования туристических поездок, отелей или просто мест, куда можно сходить в Китае, а также возможность составления туристического маршрута.

Имеется возможность записаться на лечение / обследование в местную клинику, выбрать необходимые медицинские услуги, оставить отзыв о клинике или получить персональную консультацию.

Имеется админская страница для добавления на платформу клиник, туристических поездок с заданной программой, интересных мест для посещения. Также есть возможность для модерации бронирований, отзывов и всего остального.