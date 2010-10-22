Импорт товаров в VirtueMart из прайса Exсel

http://www.weblancer.net/projects/222350.html

Была разработана система импорта товаров в VirtueMart из прайса Exel (*.xls) без конвертации в CSV. Импорт осуществляется через админский модуль - Excel2VM. Всё, что необходимо сделать после настройки модуля, нажать на кнопку "Обзор", выбрать нужный xls-файл, и нажать "импорт".

Если правильно структурировать прайс, во время импорта создаётся дерево категорий, которое заполняется товарами. При повторном импорте, товары, которые уже были в магазине, обновляются, которых не было - добавляются в соответствующие категории.

Скорость обработки зависит от сервера и колеблется в пределах от 5-10 строк в секунду.