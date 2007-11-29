Информационный интернет-портал "Шкала бизнеса"
Добавлена176 просмотров
16 лет назад
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Информационный интернет-портал "Шкала бизнеса" включает в себя каталог обьявлений, каталог предприятий, систему тендерных обьявлений и большую подборку интересных книг и статей. Обеспечена работа електронной почты.
Администрирование портала происходит полностью через веб-браузер.