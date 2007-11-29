http://shkala.biz.ua

Информационный интернет-портал "Шкала бизнеса" включает в себя каталог обьявлений, каталог предприятий, систему тендерных обьявлений и большую подборку интересных книг и статей. Обеспечена работа електронной почты.

Администрирование портала происходит полностью через веб-браузер.