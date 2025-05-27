Instagram Clone -- Функциональный аналог Instagram

Добавлена
день назад
нет просмотров
Screenshot 2025-05-27 210936.png
Screenshot 2025-05-27 210604.png
Screenshot 2025-05-27 211118.png
Screenshot 2025-05-27 211134.png
Screenshot 2025-05-27 211107.png

Instagram Clone — это полнофункциональное веб-приложение, воссоздающее ключевые возможности Instagram. Проект реализован с фокусом на реальный UX, адаптивность и расширяемую архитектуру.

🔍 Основные страницы:

  • Лента (Home)

  • Reels (видео)

  • Чат (реализован дизайн, интеграция в процессе)

  • Профиль

  • Explore

  • Авторизация / Регистрация

💡 Фичи:

  • Аутентификация пользователей

  • Загрузка фото и видео

  • Лайки, комменты

  • Подписки

  • Тёмная тема

  • Переключение языков (i18n)

  • Адаптивный UI

  • Возможность редактирования изображений

  • Хранилище изображений (готово к интеграции с Cloudinary/Firebase)

⚙️ Стек:
Next.js, React, Tailwind CSS, Zustand, i18n, Framer Motion, Lucide Icons

📁 Структура кода:
Проект построен с масштабируемой архитектурой — каждая страница организована в папках с компонентами, стилями и логикой, что делает его легко поддерживаемым и расширяемым.