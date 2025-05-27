Instagram Clone -- Функциональный аналог Instagram
Instagram Clone — это полнофункциональное веб-приложение, воссоздающее ключевые возможности Instagram. Проект реализован с фокусом на реальный UX, адаптивность и расширяемую архитектуру.
🔍 Основные страницы:
Лента (Home)
Reels (видео)
Чат (реализован дизайн, интеграция в процессе)
Профиль
Explore
Авторизация / Регистрация
💡 Фичи:
Аутентификация пользователей
Загрузка фото и видео
Лайки, комменты
Подписки
Тёмная тема
Переключение языков (i18n)
Адаптивный UI
Возможность редактирования изображений
Хранилище изображений (готово к интеграции с Cloudinary/Firebase)
⚙️ Стек:
Next.js, React, Tailwind CSS, Zustand, i18n, Framer Motion, Lucide Icons
📁 Структура кода:
Проект построен с масштабируемой архитектурой — каждая страница организована в папках с компонентами, стилями и логикой, что делает его легко поддерживаемым и расширяемым.