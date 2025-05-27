Instagram Clone -- Функциональный аналог Instagram

Instagram Clone — это полнофункциональное веб-приложение, воссоздающее ключевые возможности Instagram. Проект реализован с фокусом на реальный UX, адаптивность и расширяемую архитектуру.

🔍 Основные страницы:

Лента (Home)

Reels (видео)

Чат (реализован дизайн, интеграция в процессе)

Профиль

Explore

Авторизация / Регистрация

💡 Фичи:

Аутентификация пользователей

Загрузка фото и видео

Лайки, комменты

Подписки

Тёмная тема

Переключение языков (i18n)

Адаптивный UI

Возможность редактирования изображений

Хранилище изображений (готово к интеграции с Cloudinary/Firebase)

⚙️ Стек:

Next.js, React, Tailwind CSS, Zustand, i18n, Framer Motion, Lucide Icons

📁 Структура кода:

Проект построен с масштабируемой архитектурой — каждая страница организована в папках с компонентами, стилями и логикой, что делает его легко поддерживаемым и расширяемым.