Интеграция AmoCRM и Telegram Bot

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
1. Создать ТГ бот для приёма и управления заявками (в данном случае на массаж):
- Разделить бот на 2 части - личный кабинет пользователя (исполнителя) и админскую часть.
- Пользователь должен иметь возможность принимать, управлять (начал/закончил), просматривать список принятых/начатых/законченных заявок.
- Администратор (менеджер) должен иметь возможность управлять пользователями (добавить/удалить/просмотреть инфу/статистику) и заявками (привязать/отвязать/изменить/удалить).
- Бот должен логировать все действия пользователей, выводить лог инфу по пользователю(ям).
- После завершения заказа бот должен создавать страничку для отзыва по исполнителю, отсылать смс уведомление для заказчика с просьбой оставить отзыв.
- Заявка падает в бот при добавлении нового лида в Амо.
- Полная синхронизация бота и Амо - бот ставит задачи в Амо при любых просрочках (не приняли, не начали, не закончили вовремя и т.д.)
- Двунаправленная синхронизация при изменении/удалении заказа (лида).
Сам бот написан на Laravel + https://github.com/irazasyed/telegram-bot-sdk , редактирование ключевых функций/добавление функционала не составит труда для имеющих опыт разработки под этот фреймворк.