Интеграция AmoCRM и Telegram Bot

Задача:

1. Создать ТГ бот для приёма и управления заявками (в данном случае на массаж):

Разделить бот на 2 части - личный кабинет пользователя (исполнителя) и админскую часть.

Пользователь должен иметь возможность принимать, управлять (начал/закончил), просматривать список принятых/начатых/законченных заявок.

Администратор (менеджер) должен иметь возможность управлять пользователями (добавить/удалить/просмотреть инфу/статистику) и заявками (привязать/отвязать/изменить/удалить).

Бот должен логировать все действия пользователей, выводить лог инфу по пользователю(ям).

После завершения заказа бот должен создавать страничку для отзыва по исполнителю, отсылать смс уведомление для заказчика с просьбой оставить отзыв.

2.

Заявка падает в бот при добавлении нового лида в Амо.

Полная синхронизация бота и Амо - бот ставит задачи в Амо при любых просрочках (не приняли, не начали, не закончили вовремя и т.д.)

Двунаправленная синхронизация при изменении/удалении заказа (лида).

3.

Сам бот написан на Laravel + https://github.com/irazasyed/telegram-bot-sdk , редактирование ключевых функций/добавление функционала не составит труда для имеющих опыт разработки под этот фреймворк.