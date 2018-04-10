Интеграция AmoCRM и Telegram Bot

Добавлена
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: 

1. Создать ТГ бот для приёма и управления заявками (в данном случае на массаж):

  • Разделить бот на 2 части - личный кабинет пользователя (исполнителя) и админскую часть.
  • Пользователь должен иметь возможность принимать, управлять (начал/закончил), просматривать список принятых/начатых/законченных заявок.
  • Администратор (менеджер) должен иметь возможность управлять пользователями (добавить/удалить/просмотреть инфу/статистику) и заявками (привязать/отвязать/изменить/удалить).
  • Бот должен логировать все действия пользователей, выводить лог инфу по пользователю(ям).
  • После завершения заказа бот должен создавать страничку для отзыва по исполнителю, отсылать смс уведомление для заказчика с просьбой оставить отзыв.
2. Интегрировать бот в AmoCRM:

  • Заявка падает в бот при добавлении нового лида в Амо.
  • Полная синхронизация бота и Амо - бот ставит задачи в Амо при любых просрочках (не приняли, не начали, не закончили вовремя и т.д.)
  • Двунаправленная синхронизация при изменении/удалении заказа (лида).
3. Заказы (лиды) добавляются через форму на сайте.

Сам бот написан на Laravel + https://github.com/irazasyed/telegram-bot-sdk , редактирование ключевых функций/добавление функционала не составит труда для имеющих опыт разработки под этот фреймворк.