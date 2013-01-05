Интеграция flash приложения и wordpress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта inter-room.ru была произведена интеграция flash-приложения (онлайн-калькулятор рассчета стоимости плитки для ванной) и СMS Wordpress.
Расчитаный в онлайн-приложении заказ отправляется в заказы в СMS Wordpress(данные доступны в личном кабинете пользователя и администратору).