Интеграция flash приложения и wordpress

http://inter-room.ru

Для сайта inter-room.ru была произведена интеграция flash-приложения (онлайн-калькулятор рассчета стоимости плитки для ванной) и СMS Wordpress.

Расчитаный в онлайн-приложении заказ отправляется в заказы в СMS Wordpress(данные доступны в личном кабинете пользователя и администратору).