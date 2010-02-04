Интеграция компонента JoomGallery с JomSocial

http://fotospace.com.ua

Интеграция компонента JoomGallery (галерея) с JomSocial (социальная сеть) для предоставления возможности пользователю загружать изображеня из аккаунта соц.сети в галерею (т.к. она обладает более широкими возможностями для работы с изображениями).