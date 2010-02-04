Интеграция компонента JoomGallery с JomSocial
Веб-программирование
Добавлена394 просмотра
14 лет назад
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Интеграция компонента JoomGallery (галерея) с JomSocial (социальная сеть) для предоставления возможности пользователю загружать изображеня из аккаунта соц.сети в галерею (т.к. она обладает более широкими возможностями для работы с изображениями).