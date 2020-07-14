Интеграция мейлчимпа с модулем оплат cloudpayments

На сайте goodaspects.ru есть подписки на рассылки писем.

Клиент оплачивает 1,3,6,12 месяцев. И получает рассылку в течении этого времяни.

Моя задача написть модуль который принимает данные в режиме реального времяни. Заносит их в базу данных и отправляет по Api данные в мейлчимп. И Написать модуль который ежедневно проверяет и отписывает тех у кого закончилась подписка

Так же на сайте есть возможность подписаться с ежемесячными списаниями с карты. Для этого тоже отдельный модуль который принимает и заносит в базу все данные. Если не возможно снять деньги после третьей попытки отписывает клиента от рссылки писем