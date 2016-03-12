Интерактивные вэб приложения

На протяжении последних10--ти лет я разрабатывал :
1. интерактивные вебсайты для компаний малого и среднего бизнеса , работающие на IIS 5.0 / 6.0 / 7.5
2. интернет - приложения, разработанные по технологии classic ASP 3.0 с применением VBScript, JavaScript, MS SQL или MS Access .
3. хранимые процедуры ифункции для SQL Server 2000 / 2005 .
4. интерфейсы вэб сайтов и приложений с применением JavaScript .
Я разрабатывал интерактивные локальные и интернет-приложения для различных типов бизнеса : для
фармацевтических компаний , туристических , компаний по продаже недвижимости
,компаний интернет-трейдинга , автострахования, найма персонала , а также образовательных учреждений .
Я помогал моим работодателям получить конкурентные преимущества при помощи интернет-технологий
(в основном при помощи использования технологии classic asp 3.0 компании Microsoft ), чтобы сделать их бизнес более чутко реагирующим на рыночные возможности и конкуренцию, укрепить их отношения с
клиентами, поставщиками и партнерами, повысить производительность труда и
снизить затраты на информационные технологии.