Интерактивные вэб приложения

На протяжении последних10--ти лет я разрабатывал :

1. интерактивные вебсайты для компаний малого и среднего бизнеса , работающие на IIS 5.0 / 6.0 / 7.5

2. интернет - приложения, разработанные по технологии classic ASP 3.0 с применением VBScript, JavaScript, MS SQL или MS Access .

3. хранимые процедуры ифункции для SQL Server 2000 / 2005 .

4. интерфейсы вэб сайтов и приложений с применением JavaScript .

Я разрабатывал интерактивные локальные и интернет-приложения для различных типов бизнеса : для

фармацевтических компаний , туристических , компаний по продаже недвижимости

,компаний интернет-трейдинга , автострахования, найма персонала , а также образовательных учреждений .

Я помогал моим работодателям получить конкурентные преимущества при помощи интернет-технологий

(в основном при помощи использования технологии classic asp 3.0 компании Microsoft ), чтобы сделать их бизнес более чутко реагирующим на рыночные возможности и конкуренцию, укрепить их отношения с

клиентами, поставщиками и партнерами, повысить производительность труда и

снизить затраты на информационные технологии.