Интерфейс для web-сайта

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
303 просмотра
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Транспорт также интерактивен.

После остановки движущихся машин/механизмов они реагирует на наведение мыши. По щелчку осуществляется переход в соответствующий раздел сайта.

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