ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ “ЖАРОФ-ФФ”

В 2017 году компания решила расширить свое присутствие в Интернете и обратилась в SEO Cocktail для создания Интернет-магазина.

Ссылка на сайт: https://zharo-ff.ru/

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

разработка интернет-магазина с адаптивным дизайном

разработка умной системы фильтров с возможностью их редактирование в административной части сайта

написание XLS парсера остатков товаров от различных поставщиков

модернизация административной части сайта

Adobe Photoshop

HTML/CSS (Bootstrap)

jQuery

PHP, Smarty, MySQL

ИНТЕРВЬЮ С ЗАКАЗЧИКОМ

Мы провели беседу, чтобы выяснить пожелания Заказчика. Внесли свои предложения по решению проблем конверсии, пользовательского интерефейса и дизайна сайта. Итогом обсуждения стала понятная для всех сторон стратегия, по которой были выполнены дальнейшие работы по сайту.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Чтобы сделать ЛУЧШИЙ сайт в этой тематике сначала необходимо выяснить что же такого есть у конкурентов, чтобы внедрить это на своем проекте. Мы нашли лучшие сайты из нескольких разных регионов, нашли наиболее частые повторяющиеся элементы, чтобы использовать их при разработке структуры сайта.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ

На основе беседы с Заказчиком и анализа конкурентов мы составили структуру главной страницы сайта и утвердили ее с Заказчиком.

ДИЗАЙН САЙТА

Дизайнер получил на входе интервью, анализ конкурентов, структуру главной страницы и техническое задание, а на выходе отдал красивый и удобный дизайн сайта.

АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА

Наш гениальный верстальщик получил дизайн сайта и превратил его в произведение искусства, которое удобно просматривать на экране компьютера или ноутбуку, а также на любом мобильном устройстве.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САЙТА

Разработчик получил верстку сайта и быстро "натянул" ее на систему управления корпоративным сайтом.

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА

Для увеличения конверсии на странице категории Интернет-магазина был разработан модуль для быстрой фильтрации товаров по площади помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Разработанный сайт был протестирован на различных устройствах.

СБОР КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ

Мы собрали вручную именно те запросы, по которым возможна наибольшая конверсия.

КОНТЕНТ

Исходя из ключевых запросов была составлена структура каталога и написаны тексты на категории.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА

Простые "портянки" текста не нравятся пользователям, и даже если текст интересный, то они его читать не станут. Из-за тематики сайта статьи получились большие, поэтому над ними вновь поработал наш гениальный верстальщик, чтобы читать статьи стало проще и интереснее.

НАСТРОЙКА СЧЕТЧИКОВ

Для того, чтобы отслеживать конверсию на сайт была установления Яндекс.Метрика, в ней настроены необходимые цели.

НАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

По уже собранному семантическому ядру была произведена настройка контекстной рекламы для быстрого привлечения клиентов. Первые заявки и звонки начались в день запуска контекстной рекламы.

РЕЗУЛЬТАТ

Уже на этапе настройки контекстной рекламы начали поступать первые звонки и заявки. После первой рекламной кампании Заказчик попросил нас ее остановить, так как набрал заказов на несколько месяцев вперед.